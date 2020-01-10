Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Компания AMD выпустила новый пакет драйверов для своих видеокарт Adrenalin 20.1.1, который специально оптимизирован для видеоигры Monster Hunter World: Iceborne. Об этом 10 января сообщил портал PC Gamer.

Отмечается, что при этом Adrenalin 20.1.1 также исправляет 27 различных проблем, которые присутствовали в предыдущих версиях драйверов. Эти проблемы могли приводить к «зависаниям» компьютера, чрезмерной загрузке процессора, к размытию цветов при включении HDR в Windows и другим последствиям.

Ранее ИА REGNUM сообщило: эксперты прогнозируют, что в начале 2020 года вырастут цены на видеокарты. Это может произойти из-за повышения цен на оперативную память DRAM.

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