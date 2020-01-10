Лампедуза , Италия, , 19:25 — REGNUM К берегам острова Лампедуза в пятницу, 10 января, подошла лодка с 97 нелегальными мигрантами на борту.

Сотрудники береговой охраны пересадили пассажиров на свои суда и доставили их в центры по приему мигрантов.

По данным итальянских СМИ, это — первая группа мигрантов, прибывшая в страну в 2020 году.

С середины 2018 по середину 2019 года поток нелегальных мигрантов в Италию снизился в 10 раз, однако после ухода из правительства лидера «Лиги» Маттео Сальвини (и пересмотра некоторых из его позиций по данному вопросу) поток вновь начал расти.