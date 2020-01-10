Москва, , 18:42 — REGNUM Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Подобное уведомление руководителям столичных медучреждений якобы направил Московский городской фонд ОМС. На такой шаг решено было пойти из-за долгов территориальных фондов ОМС. Издание отмечает, что пока задолженность не будет погашена, расположенные в столице медучреждения фактически не смогут продолжать работу по межтерриториальным расчетам.

При этом в Росздравнадзоре заявили, что такие меры незаконны. Ведомство направило предостережение московскому городскому фонду ОМС, где сообщило о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в том числе правил обязательного медицинского страхования, утверждённых Минздравом России.

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