Тверь, , 16:53 — REGNUM Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение учащегося одной из тверских школ о написании слова «ветеран» с большой буквы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе поездки в Тверскую область Васильева пообщалась с местными старшеклассниками, один из которых озвучил предложение о написании слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

Министр назвала это предложение «хорошим начинанием», которому было бы необходимо дать «дальнейший ход». Также она выразила согласие с новым вариантом написания слова «ветеран».