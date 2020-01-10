Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Суд в Петербурге не удовлетворил иск ЛГБТ-активистов к комитету по законности, правопорядку и безопасности петербургского правительства. Активисты требовали признать решения комитета об отказе в согласовании публичных акций незаконными, но Смольнинский районный суд отверг это требование в полном объеме, сообщили 10 января в судебной пресс-службе города.

Активисты движения сексуальных меньшинств Николай Алексеев, Вениамин Панов и Сергей Моляков 26 декабря 2019 года подали в комитет Смольного уведомления о проведении трех публичных мероприятий. Среди них был митинг у «Медного всадника» на Сенатской площади 10 января с призывом исполнить постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Алексеев и другие против России» — о неправомерности запретов публичных акций, гей-парадов и других мероприятий в поддержку прав сексуальных и гендерных меньшинств в городах России. Было также подано уведомление на гей-парад 10 января с 13:00 до 15:00 по Казанской улице, а также на митинг с призывом к легализации в России однополых браков в 18:00 в Биржевом сквере.

Комитет по законности, правопорядку и безопасности в согласовании этих публичных акций активистам отказал. Те сочли отказы незаконными и попытались согласовать акции через суд.

Представитель комитета на суде заявил, что акции провести нельзя, так как во всех указанных локациях 10 января будут проводиться некие «работы, требующие соблюдения специальных правил техники безопасности». В результате и суд отказал активистам в удовлетворении административных исковых требований к Смольному.

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