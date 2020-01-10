Лос-Анджелес, США, , 10:36 — REGNUM Благотворительная организация «Земной альянс», в которой одним из основателей является известный американский актер Леонардо Ди Каприо, выделит сумму $3 млн на тушение лесных пожаров в Австралии. Об этом 10 января сообщается на официальной странице фонда в социальной сети Twitter.

В сообщении говорится, что деньги выделяются на «поддержку усилий по тушению пожаров, спасение дикой природы и её долгосрочное восстановление».

Также эту информацию подтвердил на своей странице в соцсети Instagram сам известный актер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько очагов возгорания на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс объединились в массивный лесной пожар общей площадью более 500 тыс. га.

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