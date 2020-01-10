Лхаса, Китай, , 05:00 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая было построено и отремонтировано 1909 общественных туалетов за прошедшие три года, сообщает агентство Синьхуа.

Власти Тибета начали разворачивать «туалетную революцию» в 2017 году с целью нарастить количество и качество отхожих мест в туристических и прочих общественных местах. «Туалетная революция» в Тибете значительно улучшила ситуацию с санитарией в регионе как для местных жителей, так и для туристов, сообщил глава департамента развития городов и сельских районов региона Сайлам Ньима.

Напомним, что Китай инициировал программу так называемой «туалетной революции» в 2015 году. Ее целью является увеличить количество туалетов в общественных местах и в сельских районах страны, соответствующих современному представлению об отхожих местах.

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