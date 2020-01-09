Вашингтон, , 20:04 — REGNUM В феврале 2020 года будет запущен облачный сервис Pokemon Home, который воплотит в жизнь давнюю мечту фанатов. Об этом 9 января сообщил портал Engadget.

Он позволит собрать в одном месте всех существ, которых поклонники франшизы получили в её различных играх. К сожалению, Nintendo лишь обозначила временное «окно» начала работы сервиса, не сообщив более никакой информации, кроме той, что услуга будет платной.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что игры Pokemon Sword и Pokemon Shield снова вышли в лидеры рынка Японии. В период с 23 по 29 декабря 2019 года в стране было продано более 243 тыс. их копий.

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