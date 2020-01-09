Москва, , 18:06 — REGNUM В связи со вспышкой пневмонии в Китае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на государственной российско-китайской границе. Об этом 9 сентября заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации, в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее китайские власти сообщили о регистрации 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии в провинции Хубэй. Заболевание в основном протекает в лёгкой и средней степени тяжести, в тяжёлом состоянии находятся семеро заболевших. Летальных исходов и фактов заражения от человека к человеку в настоящее время не зафиксировано.