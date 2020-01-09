* запрещённая в России организация

Волгоград, , 18:00 — REGNUM Пять членов религиозной организации, исповедующих и пропагандирующих учение «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предстанут перед судом в Волгограде, сообщили 9 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Проповедников обвиняют в организации деятельности экстремистской организации, кроме того, троим из них вменяют финансирование экстремистской деятельности. По данным следствия, обвиняемые с марта 2018 года в условиях конспирации устраивали в регионе массовые мероприятия. На них они пропагандировали исключительность и превосходство своей идеологии, собирали добровольные пожертвования. Участники группы знали, что ещё весной 2017 года решением Верховного суда РФ деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всех его региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.

На стадии расследования своей вины члены запрещённой религиозной организации не признавали.