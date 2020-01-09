Ирвайн, США, , 16:23 — REGNUM Игрок WoW Classic, управляя персонажем первого уровня, смог в одиночку победить элитного монстра «Дробителя». Об этом 8 января сообщил сайт cybersport.ru.

Геймер играл за разбойника, предварительно получив все возможные баффы (усиления) от союзников. Сообщается, что бой с Дробителем занял у игрока две минуты.

Напомним, Дробитель — это монстр, встречающийся игрокам World of Warcraft на одной из начальных локаций человеческой расы. До этого считалось, что победить такого противника в одиночку на первом уровне невозможно.

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