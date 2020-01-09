Вашингтон, , 16:16 — REGNUM В Steam изменится «система саундтреков». Об этом сообщалось 8 января на официальном сайте сервиса.

Раньше саундтреки относились к категории «дополнительный контент», теперь же у них будет своя отдельная вкладка. Помимо этого, у каждой композиции в Steam будет несколько уровней качества, которые геймеры смогут менять по своему усмотрению.

Напомним, Steam — это крупнейший в мире сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Платформа была запущена в 2003 году.

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