Минск, , 16:01 — REGNUM Власти Минска тематически оформили одну из остановок общественного транспорта в честь ВДВ: голубой купол, над ним — стилизованная фигура десантного самолёта Ил-76, а внутри — табличка с цитатой «отца» десантных войск СССР генерала Василия Маргелова. Однако фоном для рисунка таблички использовали фигуры военнослужащих ВДВ США и американские вертолеты, пишет белорусский портал tut. by со ссылкой на реакцию соцсетей.

Оценивая фоновое изображение таблички, издание отметило, что на нём точно не десантники СССР: «Силуэт вертолета позволяет опознать в нем американский UH-1 Iroquois, больше известный как «Хьюи» — один из самых массовых боевых вертолетов США, ставший символом войны во Вьетнаме. Атака этих вертолетов под мелодию Рихарда Вагнера «Полет валькирий» в фильме «Апокалипсис сегодня» стала культовой в военном кино».

В снаряжении парашютистов на фоне цитаты Маргелова рассмотрели американские каски M1 и карабин M1. Предположительно, картинка позаимствована из бесплатного стока векторных изображений в интернете.

Ответственных за дизайн такого оформления остановки в честь ВДВ обнаружить не удалось. Однако известен источник финансирования таких работ: администрация Фрунзенского района города Минска.

Напомним, что в Белоруссии ВДВ были преобразованы в «силы специальных операций». Остановки общественного транспорта в постсоветской республике подвергнуты «белорусизации» — их «зачистили» от русского языка, являющегося в Белоруссии государственным, что закреплено в белорусской Конституции.

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