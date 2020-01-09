Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Врачи Петербурга отмечают снижение количества травмированных в новогодние каникулы на улицах, а также отравившихся алкоголем. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в четверг, 9 января, рассказал главный врач НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Антон Повзун.

На набережной Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам специалиста, с 31 декабря по 8 января врачи НИИ работали в достаточно напряженном, но штатном режиме. Как и годом ранее, все эти дни в НИИ дежурила усиленная бригада токсикологического отделения. Однако благодаря тёплой зиме, отсутствию наледи, снега количество пострадавших от обледенения было минимальным.

«Особенностью новогодних праздников является использование пиротехники. В этом году к нам поступило пять пострадавших, из которых двое, после оказания медицинской помощи, были отпущены на амбулаторное лечение», — пояснил спикер добавив, что все они получили травмы средней степени тяжести.

В свою очередь заместитель главного врача Санкт-Петербургской Городской наркологической больницы Елена Куркова отметила, что новогодние праздники прошли в спокойном режиме, без эксцессов.

За весь период новогодних праздников в наркологическую больницу поступило 124 пациента, что, по сравнению с предыдущими годами, меньше на 15−20 человек. При этом доля пациентов употребляющих алкоголь и наркотические вещества приблизительно на одном уровне — 60−65% — алкоголь, 35−40% — наркотические вещества.

«С алкогольным психозом за прошедшие восемь дней к нам поступило три человека, это в два раза меньше чем в прошлом году. Однако пик алкогольных психозов мы ожидаем к концу января», — отметила спикер.

Также специалист отметил, что в этом году статистика также остаётся неизменной по половому признаку, на одну госпитализированную женщину приходится десять госпитализированных мужчин.

«В этом году мы также наблюдаем снижение на 20% доставленных сотрудниками полиции лиц для медицинского освидетельствования. Причём количество водителей, доставленных на медосвидетельствование, сохраняется из года в год на одном уровне — 100−115 человек. Количество граждан, которые не управляли транспортным средством, уменьшилось на 20%, также отмечено снижение граждан в наркотическом опьянении», — подытожила Куркова.