Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении дорожных условий в связи с изменением погоды. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД РФ 9 января.

В связи с осадками в виде дождя и мокрого снега водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: следовать установленному скоростному режиму, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Также стоит избегать резких маневров, использовать удерживающие устройства при перевозке детей.

Пешеходам необходимо быть внимательными при пересечении проезжей части и рекомендуется использовать светоотражающие элементы в одежде.

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