Москва, , 13:45 — REGNUM Увеличение штрафов для операторов связи и владельцев интернет-ресурсов «позволит более ощутимо наказать рублем тех, кто не пресекает рекламу и пропаганду наркотиков в интернете». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Ответственность за пропаганду наркотиков в интернете должна быть самой строгой, потому что подобная реклама адресована, в первую очередь, детям и подросткам», — считает парламентарий.

Он обратил внимание на то, что наркодилеры через социальные сети, популярные форумы и специально созданные сайты пытаются преподнести наркотические вещества как нечто безобидное, способное добавить жизни красок, в буквальном смысле этого слова «подсаживая» на иглу подрастающее поколение.

«И те владельцы интернет-ресурсов и операторы связи, которые не пресекают распространение вредоносной рекламы, пропаганду употребления наркотиков, должны быть ощутимо наказаны рублем», — считает он.

Законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков и прекурсоров в интернете внесен в Госдуму.

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