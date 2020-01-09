Токио, , 13:38 — REGNUM Первое место по количеству продаж в Японии в последнюю неделю декабря 2019 года заняли игры Pokemon Sword/Shield. Об этом 8 января сообщил портал Gematsu.

С 23 по 29 декабря 2019 года в Японии было продано больше 243 тыс. копий этих игр. Общие продажи Pokemon Sword/Shield составили почти три миллиона копий.

Напомним, игры Pokemon Sword и Pokemon Shield вышли на консоли Nintendo Switch 15 ноября 2019 года. Проекты были высоко оценены как игроками, так и критиками.

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