Москва, , 13:31 — REGNUM На YouTube-канале «Игромания» 9 января вышло необычное видео. В нём девушка рассказывает, как игра Hellblade: Senua's Sacrifice от студии Ninja Theory помогла ей оправиться после смерти матери.

Женя Сафронова Заслуга Hellblade не только в том, что она точно передаёт мироощущение травмированного человека, которое очень сложно понять людям без таких же травм. Она помогает спуститься в ад вместе с Сэнуа. Пройти по дороге, по которой каждый из нас идёт в одиночку. Отправиться в самую тёмную бездну своего сознания. И вместе с героиней в конце концов найти исцеления.

В ролике редактор «Игромании» Женя Сафронова рассказывает о том, как игра Hellblade помогла ей примириться с болью после потери родного человека и объяснить окружающим свои чувства. По мнению девушки, геймдизайнеры смогли очень точно показать «мироощущение травмированного человека».

Напомним, Hellblade: Senua's Sacrifice вышла в 2017 году. Недавно состоялся анонс сиквела — дата его релиза пока не сообщается.

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