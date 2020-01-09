Оттава, , 11:40 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры To the Moon для консоли Nintendo Switch. Ролик опубликовали на YouTube-канале XD 8 января.

Релиз Switch-версии игры состоится 16 января 2020 года. В честь старта продаж на To the Moon будет действовать скидка в 20% в течение двух недель.

Напомним, оригинальная To the Moon вышла в ноябре 2011 года. Игра была высоко оценена как игроками, так и критиками.

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