Аддис-Абеба, , 11:02 — REGNUM В нескольких городах западной Эфиопии с понедельника, 6 января, отключили интернет. Об этом передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, в некоторых районах также не работают услуги мобильной связи. Государственный и единственный поставщик услуг в стране, Ethiotelecom, не объяснил причину отключения.

Пресс-секретарь Ethiotelecom заявил журналистам, что компания не может сразу же прокомментировать этот вопрос, но вскоре представит официальное заявление.

Неясно, связано ли отключение с ростом насилия в последние два года, в том числе с убийством правительственных чиновников в этом районе, отмечают репортеры.

Напомним, что в 2019 году в Эфиопии во время национальных экзаменов для учащихся средних школ, а также во время волны этнического насилия в стране отключали интернет.

По данным Netblocks, организации, которая следит за свободой доступа к интернету во всем мире, отключение интернета обходится эфиопской экономике не менее чем в 4,5 миллионов долларов США в день.