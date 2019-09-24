Архангельск, , 17:15 — REGNUM На автомобильных дорогах Ненецкого АО в качестве противогололёдного материала в зимний период будут использовать только песок. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Использование химических реагентов прошлой зимой вызвало широкий общественный резонанс — жители округа выступили против такого способа борьбы с гололедом, тем более, что на дорогах отсутствует ливневая канализация и снегоплавильные установки для утилизации снега с химреагентами. За продолжение использования «химии» выступило руководство ГИБДД, по мнению которого, это эффективный метод борьбы с аварийностью. Позицию стражей ПДД губернатор округа не поддержал.

«Я понимаю позицию ГИБДД, которая справедливо полагает, что использование антигололедного реагента на дорогах помогло бы повысить качество их содержания в зимний период и в определённой степени снизить аварийность. Но, во-первых, есть мнение жителей, которое мы не можем не учитывать. Во-вторых, что не менее важно, мы с вами находимся в арктическом регионе, мы все понимаем, что хрупкая экосистема Арктики требует от нас особого отношения ко всему, что связано с экологией. И конечно, прежде чем использовать химические реагенты, необходимо выстроить современную эффективную систему очистки, уборки, чтобы эти реагенты не попали в почву и воду. На такие страны как Финляндия, Норвегия распространяются не менее жесткие экологические требования. И там построены целые системы содержания дорог без использования химреагентов», — заявил Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка частично отказаться от использования химических реагентов была предпринята и в Москве. Однако комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике законопроект не поддержала.