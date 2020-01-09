Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM Военные из стран СНГ примут участие в параде Победы — 2020 на территории Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Екатеринбург посетят военные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об участии парадных расчётов из указанных стран договорился командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Подготовка к празднику уже началась.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в Екатеринбурге откроют к торжественной дате центр «Эрмитаж-Урал».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге уточнили сроки открытия «Эрмитажа-Урал»