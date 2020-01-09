Лестер, Великобритания, , 09:57 — REGNUM В «пиратское приключение» Sea of Theives играют 10 млн человек. Об этом 8 января на своей странице в Twitter сообщили разработчики проекта.

https://twitter.com/SeaOfThieves/status/1214940204315926528

Создатели игры поблагодарили геймеров за то, «что они присоединились к этому путешествию». Результата в 10 млн игроков проекту удалось достичь почти за два года после релиза (Sea of Thieves вышла в январе 2018 года).

Напомним, в Sea of Thieves игроки могут создать уникального персонажа-капитана пиратского судна. После этого они отправляются в сюжетное приключение по миру игры или сражаются с другими пользователями на онлайн-арене.

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