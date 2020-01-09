Канберра, , 09:28 — REGNUM Жителей трех штатов Австралии местные власти попросили покинуть зоны риска по причине экстремального уровня пожарной опасности.

К такому решению власти штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория пришли после того, как был опубликован прогноз австралийского метеобюро (ВОМ).

Из последнего следует, что с 10 января на всей территории восточного побережья австралийского континента будет жаркая и сухая погода с температурой выше +40°С и порывистым ветром северо-западного направления.

Отметим, также в метеобюро Австралии уточнили, что такая погода продлится на территории всего континента до вечера 11 января.