Амстердам, , 09:12 — REGNUM Бургомистер общины Смаллингерланд в нидерландской провинции Фрисландия, Ян Райпстра (Jan Rijpstra), предложил запретить ношение ножей в общественных местах. В самой общине он уже заявил о введение такого запрета. Данное решение стало ответом на инцидент, случившийся две недели назад, в ходе которого погиб местный подросток.

Райпстра признался, что правоприменение в отношении такого запрета может вызвать сложности, и что он долго сомневался, стоит ли идти на такой шаг. Однако, по его словам, закон позволяет бургомистрам принимать такие меры, а потому он решил использовать свои полномочия, поскольку запрет может способствовать чувству безопасности уместных жителей.

Вместе с тем Райпстра выразил желание, чтобы парламент совместно с министром юстиции рассмотрел возможность общеголландского запрета на ношение ножей в общественных местах.

В настоящий момент в Нидерландах запрещено иметь при себе некоторые виды ножей, в частности ножи-бабочки и стилеты. Складные ножи с лезвием не больше 28 сантиметров сейчас под запрет не подпадают.

После инцидента в местечке Драхтен (Drachten), которое относится к общине Смаллингерланд, было задержано двое подростков в возрасте 14 и 15 лет.