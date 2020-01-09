Антверпен, Бельгия, , 08:38 — REGNUM Бельгийский суд осудил уроженца Дагестана Шамиля Маликова, более известного как Шамиль Скайповский, за разжигание межрелигиозной розни и угрозы актрисе фильмов для взрослых. Беглец, объявивший себя религиозным проповедником и «миссионером», приговорен к пяти годам тюрьмы, пишет бельгийское издание «HLN».

Маликов жил в городе Антверпене и работал дальнобойщиком. Как оказалось, один из его сыновей стал буддистом. Осужденный угрожал жене и другому сыну и требовал прекратить общаться с родственником, перешедшим в другую веру.

В социальных сетях Маликов призывал убивать представителей иных религиозных и этнических групп и заявлял, что для мусульман было бы лучше, если бы во Второй мировой войне победила фашистская Германия. В его телефоне нашли фотографии с символикой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сотни экстремистских видеороликов.

Кроме того, выяснилось, что Маликов угрожал порноактрисе из Дагестана Аде Махачевой, более известной как Kira Queen. Ранее она не раз жаловалась на угрозы, из-за которых была вынуждена уехать в Европу.