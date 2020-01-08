Благовещенск, , 15:34 — REGNUM Расследование в отношении двух руководителей колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области, в которой осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки, завершил Следственный комитет России. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области — начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева, которые обвиняются в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследованием было установлено, что в период с 2011 по 2015 год обвиняемыми на территории ИК-3 были незаконно организованы пасеки, птичники, автосервисы, и сувенирные цеха, путем заключения договоров со знакомыми и родственниками осуждённых для трудоустройства последних.

В результате обвиняемыми были созданы части осуждённых, в том числе члену банды, совершившей массовое убийство людей в станице Кущевской Краснодарского края, — Вячеславу Цеповязу, «незаконные условия для привлечения к труду».

Также некоторые из заключённых под предлогом участия в общественной жизни колонии затем были необоснованным путем переведены на облегчённые условия отбывания наказания, и впоследствии к ряду из них было применено условно-досрочное освобождение.

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