Владикавказ, , 14:38 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение в убийстве бывшему прокурору Затеречного района города Владикавказа Ольге Швецовой. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал для нее меру пресечения в виде ареста, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как считает следствие, в 2012 году экс-прокурор «заказала» убийство бывшего мужа своей сестры, к которому Швецова испытывала неприязнь из-за имущественных вопросов, связанных с разводом. Она встретилась в Москве с главарем преступного сообщества Асланом Гагиевым, который должен был организовать убийство Александра Леонова.

Впоследствии Леонов, являвшийся следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР, был убит возле своего дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Швецова была задержана 14 декабря 2019 года по подозрению в убийстве. Женщина уволилась из органов прокуратуры и пыталась выехать из России в Германию. Ее задержали в аэропорту Беслана при попытке вылететь в Москву.