Горно-Алтайск, , 11:50 — REGNUM В Горном Алтае из-за относительно тёплой погоды лёд на водоёмах не окреп. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС по республике, отметив, что выходить или выезжать на машинах на реки и озёра крайне опасно.

«Выход человека на лёд допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 см. Машина может передвигаться по льду только на оборудованных переправах», — отметили в управлении.

Между тем, в ближайшие дни погода не изменится. По данным Алтайского Гидрометцентра, дневная температура 9, 10 и 11 января поднимется до пяти градусов мороза. При этом ночью в некоторых районах столбик термометра опустится до тридцати градусов.

«В начале следующей недели за счёт облачности ожидается повышение ночью до −12…−14°С, днем до −3…−5°С», — добавили синоптики.

Читайте также: Синоптики пообещали жителям РФ аномально теплое Рождество