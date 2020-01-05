Москва, , 17:57 — REGNUM Аномально тёплая для зимы погода установится, по прогнозам синоптиков, на Рождество на всей территории России. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Росгидромета.

По данным синоптиков, в европейской части страны установится температура на 6−8 градусов выше обычной нормы для этого времени года, а на азиатской части будет теплее обычного на 10−12 градусов.

Потепление будет наблюдаться и в Якутии. На Рождество здесь ожидается 20−25 градусов мороза, что теплее нормы на 20 градусов.

В Москве будет наблюдаться небольшой мороз, 6 и 7 января днём ожидается от — 3 до 0 градусов, ночью от — 5 до — 2. Ожидается небольшой снег и гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в январе ожидается тёплая погода, температура воздуха будет превышать норму на 3−4 градуса.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе