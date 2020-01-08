Томск, , 07:12 — REGNUM Жительнице Томска Антонине Бирюковой — семикратной чемпионке Сибири и Дальнего Востока по горнолыжному спорту — 7 января исполнилось сто лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Томской области.

С вековым юбилеем Антонину Бирюкову поздравил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«В историю нашей области вы вошли и как первый томский «артековец», и как секретарь комсомольской организации Томского института железнодорожного транспорта, и как семикратная чемпионка Сибири и Дальнего Востока по горнолыжному спорту, и конечно, как одна из руководителей региона», — подчеркнул Жвачкин в поздравлении Антонине Михайловне.

Антонина Бирюкова в 1945 году была избрана секретарем Томского горкома ВЛКСМ. Работала в Томском политехе, с 1961-го по 1976 годы являлась членом партийной комиссии Томского обкома КПСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ветерану войны из Омска исполнилось 100 лет.