Омск, , 08:30 — REGNUM В Омске 5 января со 100-летним юбилеем поздравили участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Ивана Ивановича Смирнова. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Иван Иванович является участником сразу двух войн — Советско-финляндской войны 1939—1940 годов и Великой Отечественной войны. Он воевал в составе 3-го и 4-го Украинского фронтов. Освобождал Николаев, Херсон, Измаил. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, 20-ю медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран войны из Томска отметил 100-летний юбилей.