Берн, 7 января 2020, 16:09 — REGNUM Швейцарская компанияHenley&Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте компании.
Российский паспорт в этом рейтинге занимает 51-е место. Наличие российского гражданства позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы.
Первое место в рейтинге заняло гражданство Японии. Обладатели японских паспортов могут въезжать без в 191 страну без предварительного оформления виз. На втором месте паспорт Сингапура — 190 стран без виз, Третье место делят Германия и Южная Корея — 189 стран без виз.
Стоит отметить, что российский паспорт в рейтинге опустился на три позиции.