Москва, , 22:28 — REGNUM Популярный мессенджер WhatsApp стал жертвой новогоднего вируса, об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что вирус особенно эффективен в новогодние праздники, когда пользователи мессенджера привыкли к получению поздравлений, зачастую представляющих из себя ссылки на веб-страницы.

Именно так и маскируют свои вредоносные программы злоумышленники, получая доступ к личным данным пользователей.

Чтобы избежать заражения своего компьютера или смартфона, эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, отправленным от неизвестных пользователей.

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