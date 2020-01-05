Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Петербурге скончался известный врач-онколог, сотрудник Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Андрей Павленко. О его смерти сообщила в Facebook супруга Анна. По словам женщины, Павленко умер сегодня, 5 января, в 8:20 мск.

Напомним, 2 января Павленко, спасший множество жизней людей, страдавших онкологическими заболеваниями, написал в Сети прощальное письмо. Он рассказал, что умирает от рака, однако призвал всех борющихся с недугом не сдаваться и продолжать лечение. Медик заявил, что ему просто не повезло, но с раком можно и нужно бороться.

Он также попросил финансово помочь его семье после смерти.

Напомним, Павленко с коллегами создал проект «Жизнь человека», в рамках которого рассказывал о проблемах онкологии, целью которого является помощь людям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.

Тем временем на YouTube появилось его обращение, которое должно было быть обнародовано только после смерти врача. В нем он поблагодарил всех, кто переживал за него. А также сообщил, что на сетевой платформе «Патреон» объявлен сбор денежных средств на финансирование медиапроектов по борьбе с раком. Половина собранных средств пойдет на проекты, половина — в помощь семье Павленко, потерявшей сегодня единственного кормильца.

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