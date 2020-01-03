Рига, , 16:35 — REGNUM Портал LSM сообщил, о начале уголовного процесса в Латвии в связи с незаконным оборотом наркотиков, лицам вовлечённым в процесс предъявлено обвинение, две из них, мужчина 1969 года рождения и женщина 1971 находятся в розыске. Полиция считает, что они покинули Латвию.

При обысках полиция изъяла 8,59 кг смеси карфентанила и метадона и 1,839 кг метадона. Стоимость этих наркотиков на чёрном рынке составляет около 840 000 евро. Был наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых на сумму 1,5 млн евро, а также арестовано золотых изделий на сумму 350 466 евро.

Установлено, что в группе работало 5 человек. Ко всем подозреваемым применён статус нахождения под стражей. Установлено, что группа занималась сбытом наркотиков в Риге, Рижском районе, других государствах Прибалтики. Сегодня всем задержанным предъявлено обвинение.