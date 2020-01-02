Ташкент, , 14:25 — REGNUM Закон, регулирующий широту свадебных гуляний, вступил в силу 1 января 2020 в Узбекистане, сообщает «Sputnik Узбекистан».

Новый закон будет касаться любых массовых семейных мероприятий, в том числе свадьбы, похороны и поминальные мероприятия. Никакие из них, по новым правилам, не допустимо продолжать после 23:00.

О том, что семья собирается проводить свадебные гуляния, необходимо уведомить орган местного самоуправления не менее, чем за неделю.

На количество участников также накладывается ограничение. На семейном празднике могут присутствовать не более 200 человек, на традиционной церемонии раздачи плова — до 250. Чуть большему количеству гостей законодатели разрешили присутствовать на свадьбах — 250 на самой церемонии, и до 300 человек на сопровождающих их церемониях раздачи плова. Количество участников похоронных и поминальных мероприятий власти ограничивать не стали.

Законом также предусматриваются ограничения на количество машин свадебного кортежа, число приглашенных групп и или музыкантов и некоторые другие моменты. В ближайшее время власти могут принять закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил проведения семейных мероприятий.