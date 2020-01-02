Благовещенск, , 11:54 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем для недопущения распространения пневмонии, сообщает пресс-служба ведомства 2 января.

Меры приграничного санитарного контроля были усилены в связи с регистрацией случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Соответствующие рекомендации были также направлены в медицинские учреждения региона.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области попросили туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 декабря 2019 года в провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 27 подтверждённых случаев заболевания вирусной пневмонией.

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