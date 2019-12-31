Ухань, Китай, , 11:58 — REGNUM В столице провинции Хубэй в Центральном Китае городе Ухане подтверждено 27 случаев вирусной пневмонии, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

В Уханьской муниципальной комиссии здравоохранения сообщили, что у семи человек состояние серьезное, у них имеются трудности с дыханием. Все пациенты находятся под карантином. Двое пациентов почувствовали улучшение и вскоре будут выписаны.

В настоящее время комиссия устанавливает источник заражения, а также возможных заразившихся. В комиссии предполагают, что заражение может быть связано с местным рынком морепродуктов, а прямых доказательств передачи вируса от человека к человеку не установлено.