Амстердам, , 06:02 — REGNUM Нидерланды прекратили называться Голландией с 1 января 2020 года и теперь намерены потратить немало сил и средств на борьбу с негативным представлением о стране, основным брендом которой стали легальные легкие наркотики и квартал красных фонарей в Амстердаме, сообщает The Guardian.

Новую стратегию самоименования власти страны намерены активно использовать на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение», проведение которого состоится в Роттердаме в мае наступившего года, и на токийских Олимпийских играх — 2020.

Футбольная команда страны, за которой давно уже закрепилось название голландская, теперь будет исключительно нидерландской, подчеркивают авторы инициативы.

Ребрендинг, как ожидается, положительно скажется на перераспределении потока туристов, большая часть которых едет в исторически голландские районы, в результате чего число туристов в пиковые периоды создает серьезные помехи местным жителям.

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