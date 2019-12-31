Пекин, , 14:48 — REGNUM Высший народный суд Шанхая вынес смертный приговор мужчине, который насмерть зарезал двоих школьников в Шанхае в 2018 году, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхайский суд отклонил апелляцию об отмене смертного приговора, вынесенного Шанхайским муниципальным промежуточным народным судом №1, которую подал обвиняемый в мае текущего года.

28 июня 2018 года обвиняемый по фамилии Хуан порезал ножом троих детей и их родителей близ Шанхайской международной иностранной языковой начальной школы. Двое школьников погибли, в то время как еще один и его родитель получили легкие ранения.

Чувствуя себя униженным и оскорбленным со стороны третьих лиц, Хуан вынашивал идею мести за это невинным детям. Несмотря на то, что у него была выявлена шизофрения, суд решил, что данный диагноз не может его освободить от ответственности в связи с тяжестью преступления. Смертный приговор также был одобрен Верховным народным судом Пекина.