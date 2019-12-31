Минск, , 13:19 — REGNUM Власти Белоруссии не признают двойное гражданство у обладателей белорусских паспортов, что не мешает гражданам постсоветской республики активно добывать такие документы, а также «карты поляка» и тому подобное. По данным МВД РФ, за 9 месяцев 2019 года российское гражданство получили почти 3,7 тысяч граждан Белоруссии.

За пять лет обладателями российских паспортов стали почти 20 тысяч граждан Белоруссии. Ещё более 33 тысяч белорусских граждан получили разрешение на временное проживание и вид на жительство в Российской Федерации.

Проживание и работа в России для граждан Белоруссии максимально облегчены благодаря интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии. Союзного паспорта за 20 лет так и не появилось.

В 2019 году Москва и Минск с трудом договаривались о союзной визе, о пограничном контроле и по многим другим вопросам союзнических отношений. Александр Лукашенко ограничил объединение в формате Союзного государства экономической интеграцией, однако и по ней в 2019 году стороны не достигли полного консенсуса.

Пакет документов об углублении экономической интеграции к 20-летнему юбилею союзного строительства так и не был подписан. О других аспектах интеграции руководство Белоруссии не желает даже разговаривать. В итоге достижения в социальной сфере первого десятилетия союзного строительства застыли.