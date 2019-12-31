Москва, , 11:55 — REGNUM Глубокие соболезнования родным и близким авиаконструктора Валентина Близнюка выразили руководство и коллектив ПАО «Туполев». Конструктор ушел из жизни в возрасте 91 года после тяжелой болезни, говорится в некрологе, опубликованном 31 декабря.

Валентин Близнюк скончался 30 декабря. Он был главным конструктором авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций, а ранее участвовал в разработке других самолетов, в том числе сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

«Это был выдающийся авиационный конструктор, талантливый организатор, отзывчивый и внимательный руководитель и друг. В развитие отечественного авиастроения Валентин Иванович внес неоценимый вклад», — отметили на предприятии.