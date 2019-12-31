Москва, , 10:21 — REGNUM Одиночный и абсолютно мирный пикет в поддержку Байкала, за который стилисту Сергею Звереву был выписан штраф, будет обжалован в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Татьяну Глушкову.

По её словам, одиночный пикет не требует согласования, но закон о митингах запрещает проводить любые мероприятия «в непосредственной близости от резиденции президента», хотя границы этой близости не определены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 марта Зверев вышел на Красную площадь в центре Москвы и устроил одиночный пикет против строительства завода в посёлке Култук Иркутской области. Этот проект со стопроцентным китайским участием власти Иркутской области поначалу одобрили, но в дело вмешались учёные и общественники, заявившие что траншеи для труб вырыли по уникальным Таловским болотам — месту гнездования и зимовки краснокнижных птиц.

Позднее к скандальному строительству возникли претензии у правоохранительных органов. Прокуратуре через суд удалось доказать незаконность строительства.

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