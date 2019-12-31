Москва, , 09:15 — REGNUM Во время новогодних праздников на улицах Москвы будут работать более 40 тысяч сотрудников правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба московский департамент региональной безопасности.

«В местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Центр Москвы 31 декабря будут патрулировать 11 тыс. правоохранителей, из них 3,3 тыс. сотрудников полиции и 3,4 тыс. служащих Росгвардии. Дополнительные наряды усилят патрули в столичном метро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что полиция Москвы задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений пенсионеру в метро.

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