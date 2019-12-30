Архангельск, , 17:20 — REGNUM Многотысячный митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес назван событием года в Архангельской области.

Анонимный опрос населения, организованный в сети движением «Поморье — не помойка» показал, что для большинства неравнодушных граждан именно 7 апреля, когда тысячи северян вышли на центральные улицы Архангельска выразить свой протест, стало переломным для всей области. Свой голос за этот вариант отдали 1265 человек из 2279, принявших участие в опросе.

Вторым по значимости для экозащитников стал день прямой линии с президентом РФ, поскольку это событие собрало рекордное число участников вахты на Шиесе. За этот вариант отдали свои голоса 484 человека.

Важными событиями также названы столкновение строителей экотехнопарка и защитников Шиеса, произошедшее 15 марта, а также день передачи президенту РФ результатов опроса населения Архангельской области по вопросу строительства полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Архангельске состоялся несогласованный митинг-шествие в защиту Шиеса. После акции протеста губернатор региона попросил правоохранительные органы дать справедливую оценку событию: последовали многочисленные задержания и штрафы.

Напомним, строительство полигона приостановили в июне этого года, однако защитники несут на Шиесе вахту и по сей день — на подготовленной площадке инвестор, пока не получивший необходимых для строительства разрешений, продолжает завозить на объект топливо.