Архангельск, , 17:36 — REGNUM

98,3% жителей Архангельской области, принявших участие в социологическом опросе Центра социологических измерений «Фокус», проголосовали против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мусорные» угрозы региона

Опрос показал, что 97,3% опрошенных негативно оценивают экологическую ситуацию в области. Более 74% опрошенных считают ввоз отходов из других регионов основной «мусорной» угрозой. 98,3% респондентов — против строительства экотехнопарка на станции Шиес. 95,4% уверены, что строительство полигона в Шиесе принесет непоправимый вред Архангельской области.

«Мусорные» угрозы региона

79,3% участников опроса — против строительства межмуниципального мусорного полигона в Катунино. При этом большинство полагают, что полигон построен не будет — почти 57%. О готовности покинуть Архангельскую область из-за строительства полигона заявили 46,5% заполнивших анкеты. При этом 98,6% респондентов завили, что готовы сортировать мусор.

Подавляющее большинство жителей региона негативно оценивает экологическую обстановку

Опрос проводился в период 17−25 августа, в нём приняли участие 5831 человек, в том числе: 2123 человека из Архангельска, 900 — из Северодвинска, 463 — из Котласа, 224 — из Вельского района, 190 — из Ленского района, 131 — из Онежского района и 1800 человек из других городов и районов области. Среди респондентов — участники митингов против строительства мусорных полигонов (51%) и те, кто осведомлен о проблемах, но участия в митингах не принимал (45%).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес. Мэр Москвы и губернатор Архангельской области должны представить доклад по данному вопросу до 1 сентября.