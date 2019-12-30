Белгород, , 15:13 — REGNUM По фактам, озвученным в видеообращении водителей станции скорой помощи в Старом Осколе, начата проверка, заявили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. По данным чиновников, в среднем за 2019 год работники получали по 25,5 тысяч рублей.

Как уточнили в департаменте, в декабре 2019 года средняя зарплата водителя станции «Скорой помощи» в Старом Осколе составила 29 тысяч рублей, это с учётом выплаченной премии по итогам года и после уплаты налога на доходы физических лиц. Работникам перечислили деньги на банковские счета 26 декабря. В отношении остальных фактов, изложенных в видеообращении, начата проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, работники скорой помощи решили рассказать президенту России о своей низкой заработной плате и прохождении медосмотра за свой счёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом водители скорой помощи пожаловались Путину на зарплату