Москва, , 04:39 — REGNUM В Правилах дорожного движения (ПДД) следует предусмотреть изменения, которые обеспечили бы безопасность граждан, которые попали в ДТП на скоростных трассах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Правила дорожного движения требуют, что если ДТП произошло, водитель останавливает автомобиль и, соответственно, устанавливает знак аварийной остановки, оценивает ситуацию, вызывает сотрудников ГИБДД и так далее. В любом случае, покидание места ДТП влечет за собой лишение права управления транспортным средством. Но мы видим, что это «непокидание» места ДТП приводит к тому, что появляются новые жертвы, гибнут люди на скоростных трассах», — заявил Нилов.

Так, например, если речь идет об аварии на МКАД или других скоростных трассах, люди подвергают себя опасности, останавливаясь посреди дороги. В связи с этим депутат намерен обсудить вопрос об изменении норм остваления места ДТП.

«Мы предложим рассмотреть возможность изменения ПДД в этой части и не исключаю, что потребуются изменения в КоАП», — считает Нилов.