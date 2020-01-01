Москва, , 01:40 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о новых требованиях прохождения техосмотра для автомобилей, сообщает ИА REGNUM.

Для борьбы с «серыми» техосмотрами вводится фотофиксация техосмотра, Минтранс предлагает фотографировать автомобили три раза. Ранее предлагалось проводить видеофиксацию, однако от идеи отказались.

Также прописывается оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта. Нововведение не исключает выдачи диагностической карты в бумажной форме, ее можно будет получить бесплатно. Сама же услуга прохождения техосмотра останется платной. При расхождении данных приоритет будет иметь информация, содержащаяся в электронной диагностической карте.

Устанавливается перечень информации, включаемой в заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, которое будет содержаться в диагностической карте.

Законом техосмотр фактически передается страховым компаниям. Так, аккредитацией операторов техосмотра будут заниматься страховщики. Профессиональное объединение страховщиков также будет вести реестр операторов технического осмотра.

Ранее звучали предложения отменить техосмотр, но такое решение не может быть принято. Технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсно-транспортных средств устанавливает требования безопасности при эксплуатации транспортных средств, и единственный способ проверки технического состояния автомобиля — это технический осмотр, отмечают в комитете Госдумы по транспорту.